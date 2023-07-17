Совфед обратится к парламентам мира из-за поставок США кассетных бомб Украине
Совфед призовёт парламенты мира осудить поставки ВСУ кассетных снарядов
Совфед РФ намерен призвать парламенты мира и международные парламентские организации осудить решение властей США о передаче Украине кассетных боеприпасов. Сенаторы выражают крайнюю обеспокоенность этим решением Вашингтона, сообщает ТАСС, ссылаясь на проект обращения.
В Совете Федерации назвали решение Соединённых Штатов очередным шагом опасной эскалации конфликта, который может привести к серьёзным гуманитарным последствиям. Проект обращения уже поддержали на заседании Комитета Совфеда по международным делам 17 июля, теперь он будет рассмотрен на пленарном заседании палаты в среду, 19 июля.
"Совет Федерации выражает крайнюю обеспокоенность и осуждает вопиющее и провокационное решение администрации президента США о поставках Украине кассетных боеприпасов", — указано в документе.
Также сенаторы подчеркнули, что в случае применения украинскими войсками кассетных боеприпасов Москва оставляет за собой право жёсткого зеркального ответа.
Напомним, 7 июля стало известно о планах США выделить Киеву новый пакет военной помощи, в который в том числе вошли и кассетные боеприпасы. 13 июля Пентагон подтвердил передачу снарядов Украине. При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что ещё совсем недавно Вашингтон называл применение этих бомб военным преступлением. А президент РФ Владимир Путин заявил, что США поставляют ВСУ кассетные бомбы не от хорошей жизни.
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