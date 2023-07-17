Совфед обратится к парламентам мира из-за поставок США кассетных бомб Украине

Совфед РФ намерен призвать парламенты мира и международные парламентские организации осудить решение властей США о передаче Украине кассетных боеприпасов. Сенаторы выражают крайнюю обеспокоенность этим решением Вашингтона, сообщает ТАСС, ссылаясь на проект обращения.

В Совете Федерации назвали решение Соединённых Штатов очередным шагом опасной эскалации конфликта, который может привести к серьёзным гуманитарным последствиям. Проект обращения уже поддержали на заседании Комитета Совфеда по международным делам 17 июля, теперь он будет рассмотрен на пленарном заседании палаты в среду, 19 июля.

"Совет Федерации выражает крайнюю обеспокоенность и осуждает вопиющее и провокационное решение администрации президента США о поставках Украине кассетных боеприпасов", — указано в документе.