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Опубликовано 22 июля 2023, 12:17
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Балицкий рассказал, как погиб военкор Журавлёв

Балицкий: Военкор Журавлёв погиб при обстреле гражданского автомобиля

(Слева направо): врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, военкор РИА "Новости" Ростислав Журавлёв. Обложка © ТАСС / пресс-служба президента РФ / Гавриил Григоров, © t.me / nezhurka

(Слева направо): врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, военкор РИА "Новости" Ростислав Журавлёв. Обложка © ТАСС / пресс-служба президента РФ / Гавриил Григоров, © t.me / nezhurka

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий подтвердил смерть военного корреспондента РИА "Новости" Ростислава Журавлёва и ранение фотокорреспондента агентства Константина Михальчевского. Он отметил, что журналисты во время обстрела передвигались на гражданском автомобиле.

"Сегодня в результате обстрела гражданской машины, которая следовала от города Васильевка Запорожской области к селу Владимировка, погиб военный корреспондент РИА "Новости" Ростислав Журавлёв", написал он в своём телеграм-канале.

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Балицкий добавил, что ещё один военкор агентства — Константин Михальчевский — получил ранения разной степени тяжести, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Глава региона назвал погибшего "молодым, талантливым парнем", который всегда говорил правду, освещал истинную жизнь в Запорожье, не раз бывал "на переднем крае", а также лично знал многих военнослужащих и оказывал помощь мирному населению.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким", добавил он.

Напомним, ранее стало известно о гибели военного корреспондента Ростислава Журавлёва в Запорожской области. Также ранен фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский. Кроме того, в газете "Известия" сообщили о ранении корреспондента Романа Польшакова и оператора Дмитрия Шикова. Глава СЖР Владимир Соловьёв предложил помощь близким погибшего военкора Журавлёва.

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Матвей Константинов
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