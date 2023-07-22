Балицкий рассказал, как погиб военкор Журавлёв

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий подтвердил смерть военного корреспондента РИА "Новости" Ростислава Журавлёва и ранение фотокорреспондента агентства Константина Михальчевского. Он отметил, что журналисты во время обстрела передвигались на гражданском автомобиле.

"Сегодня в результате обстрела гражданской машины, которая следовала от города Васильевка Запорожской области к селу Владимировка, погиб военный корреспондент РИА "Новости" Ростислав Журавлёв", — написал он в своём телеграм-канале.

Балицкий добавил, что ещё один военкор агентства — Константин Михальчевский — получил ранения разной степени тяжести, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Глава региона назвал погибшего "молодым, талантливым парнем", который всегда говорил правду, освещал истинную жизнь в Запорожье, не раз бывал "на переднем крае", а также лично знал многих военнослужащих и оказывал помощь мирному населению.