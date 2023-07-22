МИД обещал возмездие за жестокое убийство военкора Журавлёва и ранение его коллег

Как заметила Захарова, обстоятельства атаки на группу журналистов указывают на то, что она была осуществлена не случайно. Во время удара они собирали материалы для репортажа об обстрелах бойцами ВСУ Запорожской области запрещёнными во многих странах мира кассетными бомбами. Дипломат считает, что, несмотря на "гнусность" преступления против российских журналистов, международные структуры предпочтут закрыть на него глаза. По её мнению, такое молчание делает их соучастниками террористического беспредела Киева. Но она подчеркнула, что это особое отношение вовсе не значит, что" злу выдана индульгенция на убийства и стремление заглушить неудобную правду".