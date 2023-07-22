МИД обещал возмездие за жестокое убийство военкора Журавлёва и ранение его коллег
Захарова заявила о неизбежном наказании для виновных в гибели военкора Журавлёва
Ростислав Журавлёв — военкор РИА "Новости". Обложка © t.me / nezhurka
Виновные в жестокой расправе над российским военкором Ростиславом Журавлёвым в зоне СВО понесут заслуженное наказание, к ответу будут призваны и поставщики кассетных снарядов Киеву. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Виновные в жестокой расправе над российским журналистом неминуемо понесут заслуженное наказание. Всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы", — сказано в сообщении на сайте МИД.
Как заметила Захарова, обстоятельства атаки на группу журналистов указывают на то, что она была осуществлена не случайно. Во время удара они собирали материалы для репортажа об обстрелах бойцами ВСУ Запорожской области запрещёнными во многих странах мира кассетными бомбами. Дипломат считает, что, несмотря на "гнусность" преступления против российских журналистов, международные структуры предпочтут закрыть на него глаза. По её мнению, такое молчание делает их соучастниками террористического беспредела Киева. Но она подчеркнула, что это особое отношение вовсе не значит, что" злу выдана индульгенция на убийства и стремление заглушить неудобную правду".
Напомним, сегодня российский военный корреспондент Ростислав Журавлёв попал под обстрел в Запорожской области и скончался от полученных травм. На днях он справил свой 34-й день рождения. При ударе ВСУ ранены его коллеги: фотокорреспондент Константин Михальчевский, корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. В Минобороны РФ заявили, что они готовили материал о применении ВСУ кассетных боеприпасов.