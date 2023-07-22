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Регион
Опубликовано 22 июля 2023, 14:44
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Полянский — о гибели военкора Журавлёва: США переступили моральные "красные линии"

Военкор РИА "Новости" Ростислав Журавлёв. Обложка © Telegram / Нежурка

Военкор РИА "Новости" Ростислав Журавлёв. Обложка © Telegram / Нежурка

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский с критикой обрушился на США после гибели военкора Ростислава Журавлёва, который погиб в зоне СВО после применения ВСУ кассетных боеприпасов.

"Кассетные боеприпасы, поставленные США, убивают журналистов на Украине. Интересно, каково общественное мнение США о том, что их страна переступает все моральные "красные линии" в тщетной попытке спасти разваливающийся коррумпированный киевский режим", — написал он в "Твиттере", отметив, что американский истеблишмент может лишь поучать других.

Балицкий рассказал, как погиб военкор Журавлёв
Балицкий рассказал, как погиб военкор Журавлёв

Напомним, сегодня российский военный корреспондент Ростислав Журавлёв попал под обстрел в Запорожской области и скончался от полученных травм. Совсем недавно он в последний раз справил свой день рождения. Всего за четыре дня до трагедии Ростиславу исполнилось 34 года. Также под удар ВСУ попали фотокорреспондент Константин Михальчевский, корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. В Минобороны РФ заявили, что они готовили материал о применении ВСУ кассетных боеприпасов.

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Николь Вербер
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