Полянский — о гибели военкора Журавлёва: США переступили моральные "красные линии"
Военкор РИА "Новости" Ростислав Журавлёв. Обложка © Telegram / Нежурка
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский с критикой обрушился на США после гибели военкора Ростислава Журавлёва, который погиб в зоне СВО после применения ВСУ кассетных боеприпасов.
"Кассетные боеприпасы, поставленные США, убивают журналистов на Украине. Интересно, каково общественное мнение США о том, что их страна переступает все моральные "красные линии" в тщетной попытке спасти разваливающийся коррумпированный киевский режим", — написал он в "Твиттере", отметив, что американский истеблишмент может лишь поучать других.
Напомним, сегодня российский военный корреспондент Ростислав Журавлёв попал под обстрел в Запорожской области и скончался от полученных травм. Совсем недавно он в последний раз справил свой день рождения. Всего за четыре дня до трагедии Ростиславу исполнилось 34 года. Также под удар ВСУ попали фотокорреспондент Константин Михальчевский, корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. В Минобороны РФ заявили, что они готовили материал о применении ВСУ кассетных боеприпасов.