Полянский — о гибели военкора Журавлёва: США переступили моральные "красные линии"

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский с критикой обрушился на США после гибели военкора Ростислава Журавлёва, который погиб в зоне СВО после применения ВСУ кассетных боеприпасов.

"Кассетные боеприпасы, поставленные США, убивают журналистов на Украине. Интересно, каково общественное мнение США о том, что их страна переступает все моральные "красные линии" в тщетной попытке спасти разваливающийся коррумпированный киевский режим", — написал он в "Твиттере", отметив, что американский истеблишмент может лишь поучать других.