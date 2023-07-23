Россия потребует от ЮНЕСКО осудить убийство военкора Журавлёва
Постпред Аляутдинов: РФ потребует от ЮНЕСКО осудить убийство военкора Журавлёва
Представительство РФ при ЮНЕСКО потребует от руководства секретариата организации осудить убийство военного корреспондента Ростислава Журавлёва в зоне СВО. Об этом заявил постпред России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов.
"Мы намерены потребовать от руководства секретариата ЮНЕСКО осудить убийство российского военного корреспондента Ростислава Журавлёва. Этот вопрос входит в мандат организации. Мы также привлечём внимание стран-членов к этому очередному гнусному преступлению киевского режима", — приводит его слова РИА "Новости".
Дипломат также отметил, что организация не выразила свою позицию по убийствам других российских журналистов, а западные страны, которые поставляют вооружение Киеву, не реагируют на эти инциденты. По словам постпреда, это лицемерие и спонсорство террористических актов Киева.
Напомним, российский военкор Ростислав Журавлёв 22 июля попал под обстрел в Запорожской области и скончался от полученных травм.18 июля ему исполнилось 34 года. Также оказались ранены фотокорреспондент Константин Михальчевский, корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. По данным Минобороны, они готовили материал о применении ВСУ кассетных боеприпасов. В ООН заявили, что сожалеют о гибели военкора. В МИД РФ указали, что виновные в гибели Журавлёва понесут наказание.
T.me / nezhurka