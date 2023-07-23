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Регион
Опубликовано 23 июля 2023, 07:38

Россия потребует от ЮНЕСКО осудить убийство военкора Журавлёва

Постпред Аляутдинов: РФ потребует от ЮНЕСКО осудить убийство военкора Журавлёва

Представительство РФ при ЮНЕСКО потребует от руководства секретариата организации осудить убийство военного корреспондента Ростислава Журавлёва в зоне СВО. Об этом заявил постпред России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов.

"Мы намерены потребовать от руководства секретариата ЮНЕСКО осудить убийство российского военного корреспондента Ростислава Журавлёва. Этот вопрос входит в мандат организации. Мы также привлечём внимание стран-членов к этому очередному гнусному преступлению киевского режима", — приводит его слова РИА "Новости".

Дипломат также отметил, что организация не выразила свою позицию по убийствам других российских журналистов, а западные страны, которые поставляют вооружение Киеву, не реагируют на эти инциденты. По словам постпреда, это лицемерие и спонсорство террористических актов Киева.

Раненный при обстреле ВСУ военкор Польшаков перенёс первую операцию
Раненный при обстреле ВСУ военкор Польшаков перенёс первую операцию

Напомним, российский военкор Ростислав Журавлёв 22 июля попал под обстрел в Запорожской области и скончался от полученных травм.18 июля ему исполнилось 34 года. Также оказались ранены фотокорреспондент Константин Михальчевский, корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. По данным Минобороны, они готовили материал о применении ВСУ кассетных боеприпасов. В ООН заявили, что сожалеют о гибели военкора. В МИД РФ указали, что виновные в гибели Журавлёва понесут наказание.

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T.me / nezhurka

Илья Суриков
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