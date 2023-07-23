Россия потребует от ЮНЕСКО осудить убийство военкора Журавлёва

Представительство РФ при ЮНЕСКО потребует от руководства секретариата организации осудить убийство военного корреспондента Ростислава Журавлёва в зоне СВО. Об этом заявил постпред России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов.

"Мы намерены потребовать от руководства секретариата ЮНЕСКО осудить убийство российского военного корреспондента Ростислава Журавлёва. Этот вопрос входит в мандат организации. Мы также привлечём внимание стран-членов к этому очередному гнусному преступлению киевского режима", — приводит его слова РИА "Новости".