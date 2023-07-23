В ООН выразили соболезнования близким погибшего военкора Журавлёва
Дюжаррик: ООН сожалеет о гибели военкора Журавлёва и соболезнует его близким
ООН сожалеет о гибели военкора РИА "Новости" Ростислава Журавлёва в результате обстрела ВСУ Запорожской области с использованием кассетных боеприпасов. Об этом заявил ТАСС официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.
Он выразил соболезнования семье, друзьям и коллегам журналиста. Ранее представитель ООН говорил об обеспокоенности сведениями о применении Вооружёнными силами Украины полученных от США кассетных бомб и призывал отказаться от использования таких снарядов.
Напомним, 22 июля российский военный корреспондент Ростислав Журавлёв попал под обстрел в Запорожской области и скончался от полученных травм. На днях он отметил свой 34-й день рождения. При ударе ВСУ ранены его коллеги: фотокорреспондент Константин Михальчевский, корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. В Минобороны РФ заявили, что они готовили материал о применении ВСУ кассетных боеприпасов.
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