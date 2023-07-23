В ООН выразили соболезнования близким погибшего военкора Журавлёва

ООН сожалеет о гибели военкора РИА "Новости" Ростислава Журавлёва в результате обстрела ВСУ Запорожской области с использованием кассетных боеприпасов. Об этом заявил ТАСС официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Он выразил соболезнования семье, друзьям и коллегам журналиста. Ранее представитель ООН говорил об обеспокоенности сведениями о применении Вооружёнными силами Украины полученных от США кассетных бомб и призывал отказаться от использования таких снарядов.