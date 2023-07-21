Офис генсека ООН забил тревогу из-за ударов ВСУ по Донбассу кассетными бомбами
В ООН выразили обеспокоенность данными о применении ВСУ кассетных боеприпасов
Обложка © Anadolu Agency via Getty Images / Muhammed Enes Yildirim
ООН обеспокоена сведениями о применении Вооружёнными силами Украины полученных от США кассетных бомб и призывает отказаться от использования таких снарядов. Об этом заявил в ходе брифинга представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик после признания координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.
"Мы видели эти сообщения, которые вызывают сильное беспокойство. Как мы и говорили ранее, вооружения такого типа должны остаться в прошлом. Они не должны применяться", — высказался Дюжаррик.
Накануне Кирби сообщил, что ВСУ за последнюю неделю успели применить полученные от США кассетные бомбы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что ещё недавно Вашингтон называл их использование военным преступлением. А военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко уточнял, что ВСУ могли нанести удар по Луганску этими самыми кассетными боеприпасами 16 июля.