Офис генсека ООН забил тревогу из-за ударов ВСУ по Донбассу кассетными бомбами

ООН обеспокоена сведениями о применении Вооружёнными силами Украины полученных от США кассетных бомб и призывает отказаться от использования таких снарядов. Об этом заявил в ходе брифинга представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик после признания координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.