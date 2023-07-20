Белый дом приоткрыл завесу тайны над первыми ударами ВСУ кассетными бомбами
Джон Кирби: ВСУ успели применить кассетные бомбы за минувшую неделю
ВСУ за последнюю неделю успели применить полученные от США кассетные боеприпасы. Об этом на брифинге журналистам рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Мы доставили их туда как можно быстрее. Но о том, как и когда именно они передали их военным на передовой, безусловно, говорить им (ВСУ. — Прим. Лайфа). Я бы сказал, что это произошло около недели назад. Честно говоря, я не могу уточнить день", — сообщил Кирби, отвечая на вопрос о том, успели ли украинские военные применить недавно полученное вооружение.
Также представитель Белого дома заявил, что в Штатах получили первые отзывы военнослужащих Украины о поставленных снарядах. По его словам, ВСУ распорядились оружием "достаточно эффективно" и "надлежащим образом".
Напомним, 7 июля Пентагон сообщил, что в новый американский пакет военной помощи Украине войдут, помимо прочего, кассетные боеприпасы. 13 июля ведомство подтвердило их передачу Киеву. Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ещё недавно Вашингтон называл их использование военным преступлением. А, по словам президента РФ Владимира Путина, Штаты поставляют нашему противнику такие бомбы не от хорошей жизни. 20 июля Washington Post сообщила, что украинская армия начала применять кассетные боеприпасы.
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