Белый дом приоткрыл завесу тайны над первыми ударами ВСУ кассетными бомбами

"Мы доставили их туда как можно быстрее. Но о том, как и когда именно они передали их военным на передовой, безусловно, говорить им (ВСУ. — Прим. Лайфа). Я бы сказал, что это произошло около недели назад. Честно говоря, я не могу уточнить день", — сообщил Кирби, отвечая на вопрос о том, успели ли украинские военные применить недавно полученное вооружение.