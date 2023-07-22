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Регион
Опубликовано 22 июля 2023, 18:40
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Раненный при обстреле ВСУ военкор Польшаков перенёс первую операцию

Корреспондент "Известий" Роман Польшаков. Обложка © t.me / izvestia

Корреспондент "Известий" Роман Польшаков. Обложка © t.me / izvestia

Военкора "Известий" Романа Польшакова, получившего ранение во время обстрела со стороны ВСУ в Запорожской области, прооперировали, осталось извлечь ещё три осколка. Об этом информирует издание.

"Один в районе диафрагмы застрял шарик, один — в боку, один — в ягодице. На ноге полностью навылет одна прошла, но кость не задета. И где стопа — тоже навылет, но там сделали операцию, всё зашили, чтобы остановить кровотечение", — рассказал Польшаков коллегам, добавив, что у оператора "Известий" Дмитрия Шикова задеты только мягкие ткани.

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Напомним, сегодня российский военкор Ростислав Журавлёв попал под обстрел в Запорожской области и скончался от полученных травм. На днях он справил свой 34-й день рождения. При ударе ВСУ ранены его коллеги: фотокорреспондент Константин Михальчевский, корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. В Минобороны РФ заявили, что они готовили материал о применении ВСУ кассетных боеприпасов.

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Лариса Сафронова
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