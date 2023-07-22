Раненный при обстреле ВСУ военкор Польшаков перенёс первую операцию

Военкора "Известий" Романа Польшакова, получившего ранение во время обстрела со стороны ВСУ в Запорожской области, прооперировали, осталось извлечь ещё три осколка. Об этом информирует издание.

"Один в районе диафрагмы застрял шарик, один — в боку, один — в ягодице. На ноге полностью навылет одна прошла, но кость не задета. И где стопа — тоже навылет, но там сделали операцию, всё зашили, чтобы остановить кровотечение", — рассказал Польшаков коллегам, добавив, что у оператора "Известий" Дмитрия Шикова задеты только мягкие ткани.