Раненный при обстреле ВСУ военкор Польшаков перенёс первую операцию
Корреспондент "Известий" Роман Польшаков. Обложка © t.me / izvestia
Военкора "Известий" Романа Польшакова, получившего ранение во время обстрела со стороны ВСУ в Запорожской области, прооперировали, осталось извлечь ещё три осколка. Об этом информирует издание.
"Один в районе диафрагмы застрял шарик, один — в боку, один — в ягодице. На ноге полностью навылет одна прошла, но кость не задета. И где стопа — тоже навылет, но там сделали операцию, всё зашили, чтобы остановить кровотечение", — рассказал Польшаков коллегам, добавив, что у оператора "Известий" Дмитрия Шикова задеты только мягкие ткани.
Напомним, сегодня российский военкор Ростислав Журавлёв попал под обстрел в Запорожской области и скончался от полученных травм. На днях он справил свой 34-й день рождения. При ударе ВСУ ранены его коллеги: фотокорреспондент Константин Михальчевский, корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. В Минобороны РФ заявили, что они готовили материал о применении ВСУ кассетных боеприпасов.