Названы дата и место прощания с погибшим в зоне СВО военкором Журавлёвым
Ura.ru: Прощание с военкором Журавлёвым состоится 28 июля в Екатеринбурге
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Церемония прощания с российским журналистом Ростиславом Журавлёвым, убитым в зоне спецоперации, состоится в пятницу, 28 июля, в Екатеринбурге. Об этом сообщил в беседе с Ura.ru источник, близкий к семье погибшего.
"Тело Ростислава Журавлёва привезут, предварительно, в полночь сегодня. Церемония прощания состоится в пятницу в 11 утра на улице Клары Цеткин, 1", — говорится в сообщении.
Напомним, 22 июля под обстрел ВСУ в Запорожской области попала группа российских журналистов. Военкор РИА "Новости" Ростислав Журавлёв скончался при эвакуации от разрыва кассетного суббоеприпаса. Также оказались ранены фотокорреспондент Константин Михальчевский, корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. Представительство РФ при ЮНЕСКО потребовало от руководства секретариата организации осудить убийство военного корреспондента Журавлёва в зоне СВО.