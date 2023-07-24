В Кремле обвинили киевский режим в гибели и ранении военкоров в зоне спецоперации

Именно на украинских властях лежит ответственность за гибель журналиста Ростислава Журавлёва и других военкоров в зоне спецоперации. Такое заявление сделал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это сознательная атака на журналистов, естественно, ответственность за это лежит на киевском режиме... Во всём мире это считается серьёзным преступлением", — подчеркнул он.