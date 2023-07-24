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Регион
Опубликовано 24 июля 2023, 09:35
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В Кремле обвинили киевский режим в гибели и ранении военкоров в зоне спецоперации

Песков: Ответственность за гибель военкора Журавлёва в зоне СВО лежит на Киеве

Именно на украинских властях лежит ответственность за гибель журналиста Ростислава Журавлёва и других военкоров в зоне спецоперации. Такое заявление сделал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это сознательная атака на журналистов, естественно, ответственность за это лежит на киевском режиме... Во всём мире это считается серьёзным преступлением", — подчеркнул он.

Официальный представитель Кремля добавил, что российские власти глубоко соболезнуют родным и близким Журавлёва, а также желают скорейшего выздоровления другим военкорам, пострадавшим при обстреле.

СК России возбудил дело после гибели военкора Журавлёва при обстреле ВСУ
СК России возбудил дело после гибели военкора Журавлёва при обстреле ВСУ

Ранее Лайф сообщал, что 22 июля под обстрел ВСУ в Запорожской области попала группа российских журналистов. Военкор РИА "Новости" Ростислав Журавлёв скончался при эвакуации от разрыва кассетного суббоеприпаса. Также оказались ранены фотокорреспондент Константин Михальчевский, корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. Кассетные бомбы запрещены соответствующей конвенцией, которую ратифицировали 84 государства.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Александр Юнашев
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