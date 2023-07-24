В Кремле обвинили киевский режим в гибели и ранении военкоров в зоне спецоперации
Песков: Ответственность за гибель военкора Журавлёва в зоне СВО лежит на Киеве
Именно на украинских властях лежит ответственность за гибель журналиста Ростислава Журавлёва и других военкоров в зоне спецоперации. Такое заявление сделал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это сознательная атака на журналистов, естественно, ответственность за это лежит на киевском режиме... Во всём мире это считается серьёзным преступлением", — подчеркнул он.
Официальный представитель Кремля добавил, что российские власти глубоко соболезнуют родным и близким Журавлёва, а также желают скорейшего выздоровления другим военкорам, пострадавшим при обстреле.
Ранее Лайф сообщал, что 22 июля под обстрел ВСУ в Запорожской области попала группа российских журналистов. Военкор РИА "Новости" Ростислав Журавлёв скончался при эвакуации от разрыва кассетного суббоеприпаса. Также оказались ранены фотокорреспондент Константин Михальчевский, корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. Кассетные бомбы запрещены соответствующей конвенцией, которую ратифицировали 84 государства.
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