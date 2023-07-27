В Екатеринбурге предложили назвать улицу именем погибшего военкора Журавлёва
ЕАН: Новую улицу в Екатеринбурге хотят назвать в честь военкора Журавлёва
Военкор РИА "Новости" Ростислав Журавлёв. Фото © t.me / nezhurka
Главе Екатеринбурга Алексею Орлову направили письмо с инициативой почтить память погибшего в зоне СВО военкора Ростислава Журавлёва, назвав в его честь новую улицу в городе. Как сообщает ЕАН, идея принадлежит вице-спикеру свердловского Заксобрания Александру Ивачёву.
"На протяжении всего хода спецоперации, являясь военным корреспондентом "РИА Новости", наш земляк проявлял героизм при объективном освещении происходящего в зоне СВО. Считаем, что фигура Журавлёва сопоставима с личностями многих исторических деятелей, чьими именами уже названы улицы столицы Урала", — говорится в письме, где также отмечается, что Ростислав Журавлёв является примером настоящего патриота и гражданина РФ.
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Напомним, 22 июля под обстрел ВСУ в Запорожской области попала группа российских журналистов. В результате военкор Ростислав Журавлёв скончался при эвакуации от разрыва кассетного суббоеприпаса. Также ранения получили фотокорреспондент Константин Михальчевский, корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ожидаемо чудовищной реакцию Запада на гибель военкора Журавлёва.