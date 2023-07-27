В Екатеринбурге предложили назвать улицу именем погибшего военкора Журавлёва

Главе Екатеринбурга Алексею Орлову направили письмо с инициативой почтить память погибшего в зоне СВО военкора Ростислава Журавлёва, назвав в его честь новую улицу в городе. Как сообщает ЕАН , идея принадлежит вице-спикеру свердловского Заксобрания Александру Ивачёву.

"На протяжении всего хода спецоперации, являясь военным корреспондентом "РИА Новости", наш земляк проявлял героизм при объективном освещении происходящего в зоне СВО. Считаем, что фигура Журавлёва сопоставима с личностями многих исторических деятелей, чьими именами уже названы улицы столицы Урала", — говорится в письме, где также отмечается, что Ростислав Журавлёв является примером настоящего патриота и гражданина РФ.