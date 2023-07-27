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27 июля, 13:23

В Екатеринбурге предложили назвать улицу именем погибшего военкора Журавлёва

ЕАН: Новую улицу в Екатеринбурге хотят назвать в честь военкора Журавлёва

<p>Военкор РИА "Новости" Ростислав Журавлёв. Фото © t.me / <a href="https://t.me/nezhurka" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nezhurka</a></p>

Военкор РИА "Новости" Ростислав Журавлёв. Фото © t.me / nezhurka

Главе Екатеринбурга Алексею Орлову направили письмо с инициативой почтить память погибшего в зоне СВО военкора Ростислава Журавлёва, назвав в его честь новую улицу в городе. Как сообщает ЕАН, идея принадлежит вице-спикеру свердловского Заксобрания Александру Ивачёву.

"На протяжении всего хода спецоперации, являясь военным корреспондентом "РИА Новости", наш земляк проявлял героизм при объективном освещении происходящего в зоне СВО. Считаем, что фигура Журавлёва сопоставима с личностями многих исторических деятелей, чьими именами уже названы улицы столицы Урала", — говорится в письме, где также отмечается, что Ростислав Журавлёв является примером настоящего патриота и гражданина РФ.

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Напомним, 22 июля под обстрел ВСУ в Запорожской области попала группа российских журналистов. В результате военкор Ростислав Журавлёв скончался при эвакуации от разрыва кассетного суббоеприпаса. Также ранения получили фотокорреспондент Константин Михальчевский, корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ожидаемо чудовищной реакцию Запада на гибель военкора Журавлёва.

Юрий Лысенко
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