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26 июля, 08:22

Захарова назвала ожидаемо чудовищной реакцию Запада на гибель военкора Журавлёва

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ожидаемо чудовищной реакцию Запада на гибель российского военкора Ростислава Журавлёва в результате целенаправленного обстрела кассетными боеприпасами со стороны ВСУ.

"Она ожидаемо чудовищная... Мы каждый день слышим истерики относительно журналистов западных, при том что с этими журналистами всё нормально. А здесь убили человека при исполнении своих прямых профессиональных обязанностей. И мы увидели какие-то совершенно диковатые истории про то, как представители организаций системы ООН, не называя имён, говорят о том, что нельзя убивать журналистов", — отметила дипломат в эфире радио Sputnik.

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Напомним, 22 июля под обстрел ВСУ в Запорожской области попала группа российских журналистов. В результате военкор Ростислав Журавлёв скончался при эвакуации от разрыва кассетного суббоеприпаса. Также оказались ранены фотокорреспондент Константин Михальчевский, корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. Постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер ранее очень общими словами "осудил любые атаки на журналистов", а Захарова напомнила ему, на чьи деньги Киев убивает российских военкоров.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Александра Вишнякова
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