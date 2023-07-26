Захарова назвала ожидаемо чудовищной реакцию Запада на гибель военкора Журавлёва
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ожидаемо чудовищной реакцию Запада на гибель российского военкора Ростислава Журавлёва в результате целенаправленного обстрела кассетными боеприпасами со стороны ВСУ.
"Она ожидаемо чудовищная... Мы каждый день слышим истерики относительно журналистов западных, при том что с этими журналистами всё нормально. А здесь убили человека при исполнении своих прямых профессиональных обязанностей. И мы увидели какие-то совершенно диковатые истории про то, как представители организаций системы ООН, не называя имён, говорят о том, что нельзя убивать журналистов", — отметила дипломат в эфире радио Sputnik.
Напомним, 22 июля под обстрел ВСУ в Запорожской области попала группа российских журналистов. В результате военкор Ростислав Журавлёв скончался при эвакуации от разрыва кассетного суббоеприпаса. Также оказались ранены фотокорреспондент Константин Михальчевский, корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. Постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер ранее очень общими словами "осудил любые атаки на журналистов", а Захарова напомнила ему, на чьи деньги Киев убивает российских военкоров.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ