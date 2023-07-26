Захарова назвала ожидаемо чудовищной реакцию Запада на гибель военкора Журавлёва

"Она ожидаемо чудовищная... Мы каждый день слышим истерики относительно журналистов западных, при том что с этими журналистами всё нормально. А здесь убили человека при исполнении своих прямых профессиональных обязанностей. И мы увидели какие-то совершенно диковатые истории про то, как представители организаций системы ООН, не называя имён, говорят о том, что нельзя убивать журналистов", — отметила дипломат в эфире радио Sputnik.