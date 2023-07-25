Матвиенко назвала подлым злодеянием обстрел российских военкоров со стороны ВСУ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала подлым злодеянием и убийством обстрел украинской армией российских журналистов, в результате которого погиб корреспондент РИА "Новости" Ростислав Журавлёв. Сенатор назвала очевидным тот факт, что ответственность за произошедшее лежит не только на Киеве, но и на Вашингтоне.

"Мы видели, что ООН осудила это подлое убийство. ЮНЕСКО также высказала жёсткое осуждение, потребовала расследовать, как это могло произойти. Это важно, но не менее важно, чтобы за этими словами последовали конкретные действия, чтобы очередное злодеяние украинского режима не осталось безнаказанным", — отметила она на пресс-конференции по итогам весенней сессии во вторник, 25 июля.