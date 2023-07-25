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25 июля, 16:24

Захарова напомнила постпреду США, на чьи деньги Киев убивает российских военкоров

Захарова: Нельзя осуждать атаки на журналистов и одновременно спонсировать их

Нельзя осуждать атаки на представителей СМИ и одновременно спонсировать тех, кто их совершает. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила заявление постпреда США при ОБСЕ Майкла Карпентера, который "осудил любые атаки на журналистов".

"Во-первых, у "любых атак" есть имя и жертвы, и агрессора. Имя жертвы — Ростислав Журавлёв. Имя агрессора — киевский режим... Во-вторых, нельзя одновременно осуждать атаки на журналистов и спонсировать тех, кто их совершает. В данном случае США прямо спонсируют террористическую деятельность киевской шайки", — написала дипломат в телеграм-канале.

Захарова добавила, что США никак не могут "осуждать атаки", которые совершаются на их собственные средства.

Матвиенко назвала подлым злодеянием обстрел российских военкоров со стороны ВСУ

Матвиенко назвала подлым злодеянием обстрел российских военкоров со стороны ВСУ

Напомним, 22 июля под обстрел ВСУ в Запорожской области попала группа российских журналистов. Военкор РИА "Новости" Ростислав Журавлёв скончался при эвакуации от разрыва кассетного суббоеприпаса. Также оказались ранены фотокорреспондент Константин Михальчевский, корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. В ЮНЕСКО уже осудили это преступление киевского режима.

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ТАСС / Александр Рюмин

Александра Вишнякова
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