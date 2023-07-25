Захарова напомнила постпреду США, на чьи деньги Киев убивает российских военкоров

Нельзя осуждать атаки на представителей СМИ и одновременно спонсировать тех, кто их совершает. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила заявление постпреда США при ОБСЕ Майкла Карпентера, который "осудил любые атаки на журналистов".

"Во-первых, у "любых атак" есть имя и жертвы, и агрессора. Имя жертвы — Ростислав Журавлёв. Имя агрессора — киевский режим... Во-вторых, нельзя одновременно осуждать атаки на журналистов и спонсировать тех, кто их совершает. В данном случае США прямо спонсируют террористическую деятельность киевской шайки", — написала дипломат в телеграм-канале.