Захарова напомнила постпреду США, на чьи деньги Киев убивает российских военкоров
Захарова: Нельзя осуждать атаки на журналистов и одновременно спонсировать их
Нельзя осуждать атаки на представителей СМИ и одновременно спонсировать тех, кто их совершает. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила заявление постпреда США при ОБСЕ Майкла Карпентера, который "осудил любые атаки на журналистов".
"Во-первых, у "любых атак" есть имя и жертвы, и агрессора. Имя жертвы — Ростислав Журавлёв. Имя агрессора — киевский режим... Во-вторых, нельзя одновременно осуждать атаки на журналистов и спонсировать тех, кто их совершает. В данном случае США прямо спонсируют террористическую деятельность киевской шайки", — написала дипломат в телеграм-канале.
Захарова добавила, что США никак не могут "осуждать атаки", которые совершаются на их собственные средства.
Напомним, 22 июля под обстрел ВСУ в Запорожской области попала группа российских журналистов. Военкор РИА "Новости" Ростислав Журавлёв скончался при эвакуации от разрыва кассетного суббоеприпаса. Также оказались ранены фотокорреспондент Константин Михальчевский, корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. В ЮНЕСКО уже осудили это преступление киевского режима.
ТАСС / Александр Рюмин