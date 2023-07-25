"Осуждения не услышим": Пушков прокомментировал реакцию постпреда США при ОБСЕ на убийство военкора Журавлёва

Америка не планирует всерьёз осуждать обстрел журналистов в Запорожской области, в результате которого погиб военный корреспондент РИА "Новости" Ростислав Журавлёв. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. О том, что Вашингтон осуждает атаки на журналистов, ранее сообщил постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер.

"Конкретного осуждения обстрела со стороны ВСУ гражданского транспорта в Запорожье, который привёл к гибели корреспондента РИА Ростислава Журавлёва и ранениям трёх его коллег, мы так и не услышали. И не услышим. Это означает, что США на деле ничего не намерены осуждать", — написал Пушков в телеграм-канале.