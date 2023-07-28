Раненные в Запорожье журналисты рассказали об обстреле ВСУ
Раненные в Запорожье журналисты рассказали о целенаправленном обстреле ВСУ
Российские журналисты, пострадавшие 22 июля от обстрелов ВСУ в Запорожской области, рассказали о событиях того дня в интервью телеканалу "Звезда". По их словам, украинские войска знали, что бьют по представителям СМИ, а не военным. На это указывает то, что атака продолжалась, даже когда журналисты стали отходить.
Раненные при обстреле ВСУ в Запорожье журналисты рассказали о событиях того дня. Видео © Telegram / Zvezdanes
"Увидели, что мы оказываем помощь, и начали просто нас добивать", — рассказали пострадавшие корреспонденты.
Они уверены, что ВСУ вели обстрел именно кассетными боеприпасами, так как после взрыва поражающие элементы боеприпасов разлетались во все стороны.
Напомним, 22 июля под обстрел ВСУ в Запорожской области попала группа российских журналистов. В результате военкор Ростислав Журавлёв скончался при эвакуации от разрыва кассетного суббоеприпаса. Также оказались ранены фотокорреспондент Константин Михальчевский, корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. Церемония прощания с Журавлёвым состоится в пятницу, 28 июля, в Екатеринбурге. В родном городе Журавлёва уже предложили назвать одну из улиц в его честь.
Telegram / Zvezdanes