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Регион
Опубликовано 27 июля 2023, 21:23
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Раненные в Запорожье журналисты рассказали об обстреле ВСУ

Раненные в Запорожье журналисты рассказали о целенаправленном обстреле ВСУ

Российские журналисты, пострадавшие 22 июля от обстрелов ВСУ в Запорожской области, рассказали о событиях того дня в интервью телеканалу "Звезда". По их словам, украинские войска знали, что бьют по представителям СМИ, а не военным. На это указывает то, что атака продолжалась, даже когда журналисты стали отходить.

Раненные при обстреле ВСУ в Запорожье журналисты рассказали о событиях того дня. Видео © Telegram / Zvezdanes

"Увидели, что мы оказываем помощь, и начали просто нас добивать", рассказали пострадавшие корреспонденты.

Они уверены, что ВСУ вели обстрел именно кассетными боеприпасами, так как после взрыва поражающие элементы боеприпасов разлетались во все стороны.

Напомним, 22 июля под обстрел ВСУ в Запорожской области попала группа российских журналистов. В результате военкор Ростислав Журавлёв скончался при эвакуации от разрыва кассетного суббоеприпаса. Также оказались ранены фотокорреспондент Константин Михальчевский, корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. Церемония прощания с Журавлёвым состоится в пятницу, 28 июля, в Екатеринбурге. В родном городе Журавлёва уже предложили назвать одну из улиц в его честь.

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Telegram / Zvezdanes

Юлия Коновалова
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