Российские журналисты, пострадавшие 22 июля от обстрелов ВСУ в Запорожской области, рассказали о событиях того дня в интервью телеканалу "Звезда". По их словам, украинские войска знали, что бьют по представителям СМИ, а не военным. На это указывает то, что атака продолжалась, даже когда журналисты стали отходить.