ВСУ впервые обстреляли ЛНР иностранными кассетными боеприпасами
ВСУ нанесли удар иностранными кассетными боеприпасами по селу Золотарёвка ЛНР
ВСУ впервые нанесли удар по населённому пункту Золотарёвка Луганской Народной Республики, использовав кассетные боеприпасы иностранного производства. Пока не известно, есть ли пострадавшие, рассказали ТАСС в силовых структурах ЛНР.
"Противник начал использовать кассетные боеприпасы иностранного производства в ЛНР. Ударили по селу Золотарёвка Попаснянского района. Информация о пострадавших уточняется", — рассказали в структурах ЛНР.
Напомним, 7 июля США объявили о планах выделить ВСУ очередной пакет военной помощи, в который в том числе вошли и кассетные боеприпасы. 11 июля стало известно, что ВСУ ударили кассетными бомбами по городу Токмаку Запорожской области, а 22 июля — по Белгородской области в районе села Журавлёвка.
Также Лайф сообщал, что 22 июля под обстрел ВСУ в Запорожской области попала группа российских журналистов. Военкор РИА "Новости" Ростислав Журавлёв скончался при эвакуации от разрыва кассетного суббоеприпаса. Также оказались ранены фотокорреспондент Константин Михальчевский, корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. Кассетные бомбы запрещены соответствующей конвенцией, которую ратифицировали 84 государства.
Flickr / Ministryofdefenceua