Минобороны РФ сообщило о ликвидации украинской ДРГ

За сутки бойцы Западной группировки войск пресекли деятельность группы украинских диверсантов в районе населённого пункта Новосёловское Луганской Народной Республики. Об этом сообщил на пятничном брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Новосёловское ЛНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы", — сказал Конашенков.

А на Купянском направлении российские войска ударами авиации и огнём артиллерии поразили живую силу и технику ВСУ в Стельмаховке (ЛНР), Фиголевке, Калинове, Загоруйковке, Тимковке, а также в селе Красное Первое (Харьковская область). В районе Волчанска уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады спецназа ВСУ.

"За сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, 2 ББМ, 3 автомобиля, гаубицы "Мста-Б" и Д-20, 2 орудия Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", — добавил представитель министерства.