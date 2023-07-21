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21 июля, 11:39

Минобороны РФ сообщило о ликвидации украинской ДРГ

Минобороны РФ: В ЛНР пресечена деятельность украинской ДРГ

За сутки бойцы Западной группировки войск пресекли деятельность группы украинских диверсантов в районе населённого пункта Новосёловское Луганской Народной Республики. Об этом сообщил на пятничном брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Новосёловское ЛНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы", — сказал Конашенков.

А на Купянском направлении российские войска ударами авиации и огнём артиллерии поразили живую силу и технику ВСУ в Стельмаховке (ЛНР), Фиголевке, Калинове, Загоруйковке, Тимковке, а также в селе Красное Первое (Харьковская область). В районе Волчанска уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады спецназа ВСУ.

"За сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, 2 ББМ, 3 автомобиля, гаубицы "Мста-Б" и Д-20, 2 орудия Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", — добавил представитель министерства.

Кадыров сообщил о ликвидации украинской ДРГ в Харьковской области

Кадыров сообщил о ликвидации украинской ДРГ в Харьковской области

Также за прошедшие сутки украинские войска потеряли более 175 бойцов на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Ирина Фальке
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