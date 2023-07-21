Украинская армия лишилась 175 бойцов за сутки, и это лишь на двух направлениях
Конашенков: ВСУ потеряли более 175 бойцов на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Украинская армия потеряла за сутки на двух направлениях — Южно-Донецком и Запорожском — более 175 военных. Такие данные озвучил на брифинге в пятницу, 21 июля, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Среди других локальных потерь противника он назвал три боевые бронемашины, два автомобиля, две гаубицы Д-20, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
"Поражена живая сила и техника ВСУ в районах населённых пунктов Макаровка Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области. В районе населённого пункта Приютное Запорожской области уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. На Запорожском направлении действиями подразделений и огнём артиллерии отражена атака противника в районе населённого пункта Малая Токмачка Запорожской области", — перечислил представитель военного ведомства.
Ранее стало известно, что бойцы первой Славянской бригады, управляя танком Т-72Б3М, уничтожили позиции украинской техники в зоне СВО. Примечательно, что шефство над российской боевой машиной держит "Женская гвардия Урала" (ЖГУТ).
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ