Украинская армия лишилась 175 бойцов за сутки, и это лишь на двух направлениях

Украинская армия потеряла за сутки на двух направлениях — Южно-Донецком и Запорожском — более 175 военных. Такие данные озвучил на брифинге в пятницу, 21 июля, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Среди других локальных потерь противника он назвал три боевые бронемашины, два автомобиля, две гаубицы Д-20, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.