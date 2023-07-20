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Регион
Опубликовано 20 июля 2023, 09:19
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Подшефный танк "Женской гвардии Урала" уничтожил позиции техники ВСУ в зоне СВО

Обложка © ТАСС / Андрей Рубцов

Обложка © ТАСС / Андрей Рубцов

Бойцы первой Славянской бригады, управляя танком Т-72Б3М, уничтожили позиции украинской техники в зоне СВО. Примечательно, что шефство над российской боевой машиной держит "Женская гвардия Урала" (ЖГУТ). Об этом пишет агентство Ura.ru.

Подшефный танк "Женской гвардии Урала" уничтожил позиции техники ВСУ в зоне СВО. Видео © Минобороны РФ / Ura.ru

"Военнослужащие танкового батальона первой Славянской бригады первого Донецкого армейского корпуса при помощи БПЛА обнаружили технику ВСУ. Проследив за ней, бойцы уничтожили на подшефном танке "Женской гвардии Урала" позицию врага", — рассказала одна из организаторов ЖГУТа Елена Антипина.

По её совам, танк "Женской гвардии Урала" работает на Авдеевском направлении спецоперации и успешно выполняет все поставленные командованием задачи.

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Максим Плетнёв
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