Бойцы первой Славянской бригады, управляя танком Т-72Б3М, уничтожили позиции украинской техники в зоне СВО. Примечательно, что шефство над российской боевой машиной держит "Женская гвардия Урала" (ЖГУТ). Об этом пишет агентство Ura.ru.

Подшефный танк "Женской гвардии Урала" уничтожил позиции техники ВСУ в зоне СВО. Видео © Минобороны РФ / Ura.ru

"Военнослужащие танкового батальона первой Славянской бригады первого Донецкого армейского корпуса при помощи БПЛА обнаружили технику ВСУ. Проследив за ней, бойцы уничтожили на подшефном танке "Женской гвардии Урала" позицию врага", — рассказала одна из организаторов ЖГУТа Елена Антипина.

По её совам, танк "Женской гвардии Урала" работает на Авдеевском направлении спецоперации и успешно выполняет все поставленные командованием задачи.