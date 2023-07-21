Регион

Уведомления отключены

21 июля, 11:27

Россия ночью нанесла "удары возмездия" по центрам подготовки терактов с дронами на Украине

ВС РФ нанесли удар по объектам ВСУ, где готовились теракты с беспилотниками

Вооружённые силы РФ нанесли удар по украинским объектам, где готовились теракты против России, сообщил в ходе ежедневного брифинга официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью ВС РФ нанесли очередной удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против РФ с применением ударных БПЛА. Все назначенные объекты поражены", — констатировал он.

Российские войска нанесли поражение ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские войска нанесли поражение ВСУ на Краснолиманском направлении

Ранее в рамках ударов возмездия за атаку на Крымский мост российские силы поразили в Николаеве гостиницу "Ингул" с наёмниками ВСУ. После удара все подъезды к объекту были долгое время перекрыты.

Обложка ©

ТАСС / Федосеев Лев

Ирина Фальке
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • ВСУ
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров