Россия ночью нанесла "удары возмездия" по центрам подготовки терактов с дронами на Украине
ВС РФ нанесли удар по объектам ВСУ, где готовились теракты с беспилотниками
Вооружённые силы РФ нанесли удар по украинским объектам, где готовились теракты против России, сообщил в ходе ежедневного брифинга официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Сегодня ночью ВС РФ нанесли очередной удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против РФ с применением ударных БПЛА. Все назначенные объекты поражены", — констатировал он.
Ранее в рамках ударов возмездия за атаку на Крымский мост российские силы поразили в Николаеве гостиницу "Ингул" с наёмниками ВСУ. После удара все подъезды к объекту были долгое время перекрыты.
ТАСС / Федосеев Лев