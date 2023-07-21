Россия ночью нанесла "удары возмездия" по центрам подготовки терактов с дронами на Украине

Вооружённые силы РФ нанесли удар по украинским объектам, где готовились теракты против России, сообщил в ходе ежедневного брифинга официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью ВС РФ нанесли очередной удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против РФ с применением ударных БПЛА. Все назначенные объекты поражены", — констатировал он.