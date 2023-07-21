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Регион
Опубликовано 21 июля 2023, 11:27
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Россия ночью нанесла "удары возмездия" по центрам подготовки терактов с дронами на Украине

ВС РФ нанесли удар по объектам ВСУ, где готовились теракты с беспилотниками

Вооружённые силы РФ нанесли удар по украинским объектам, где готовились теракты против России, сообщил в ходе ежедневного брифинга официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью ВС РФ нанесли очередной удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против РФ с применением ударных БПЛА. Все назначенные объекты поражены", — констатировал он.

Российские войска нанесли поражение ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские войска нанесли поражение ВСУ на Краснолиманском направлении

Ранее в рамках ударов возмездия за атаку на Крымский мост российские силы поразили в Николаеве гостиницу "Ингул" с наёмниками ВСУ. После удара все подъезды к объекту были долгое время перекрыты.

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ТАСС / Федосеев Лев

Ирина Фальке
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