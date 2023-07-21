Российские войска нанесли поражение ВСУ на Краснолиманском направлении

ВС РФ нанесли поражение подразделениям ВСУ на Краснолиманском направлении, в результате противник потерял за сутки более 100 военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Общие потери противника составили более 100 украинских военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов, а также две гаубицы — Д-20 и Д-30", — сказал Конашенков на брифинге.

Представитель Минобороны добавил, что российские войска за минувшие сутки отразили на Краснолиманском направлении три атаки украинских вооружённых сил и пресекли деятельность одной ДРГ.