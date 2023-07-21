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Опубликовано 21 июля 2023, 11:20
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Российские войска нанесли поражение ВСУ на Краснолиманском направлении

МО РФ: Более 100 военных потеряли ВСУ за сутки на Краснолиманском направлении

ВС РФ нанесли поражение подразделениям ВСУ на Краснолиманском направлении, в результате противник потерял за сутки более 100 военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Общие потери противника составили более 100 украинских военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов, а также две гаубицы — Д-20 и Д-30", — сказал Конашенков на брифинге.

Представитель Минобороны добавил, что российские войска за минувшие сутки отразили на Краснолиманском направлении три атаки украинских вооружённых сил и пресекли деятельность одной ДРГ.

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Ранее в николаевском подполье рассказали об "ударе возмездия" за теракт на Крымском мосту. По словам координатора подпольщиков города, российские войска поразили гостиницу, где базировались наёмники.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Никонов
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