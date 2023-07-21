Минные поля загорелись на Южной Украине, снаряды начали взрываться
В Николаевской области Украины из-за жары и поджогов загорелись минные поля
В Николаевской области Украины загорелись минные поля. Фото © Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
В Николаевской области Украины горят минные поля, снаряды начали взрываться. Об этом сообщили в Государственной службе страны по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на руководителя отряда Галицыновской местной пожарной охраны Ирину Грачёву.
Фото © Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
"Происходит детонация, волнуюсь за личный состав. Мы уезжаем, мы сами можем взорваться на этих снарядах. Поэтому огонь мы принимаем на себя, защищая поля с пшеницей, льном, подсолнечником", — заявила Грачёва.
В Николаевской области Украины загорелись минные поля. Фото © Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
По версии пожарных, причинами возгораний стали жара, а также неосторожное обращение с огнём и преднамеренные поджоги. Украинцев призвали помнить об опасности и не провоцировать пожары, поскольку их тяжело тушить и есть угроза для огнеборцев.
А ранее сильный пожар произошёл в Киеве в центральном парке "Гидропарк", расположенном на Венецианском и Долобецком островах между Днепром и Русановским проливом. Из-за ЧП накапливается затор.