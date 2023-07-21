Минные поля загорелись на Южной Украине, снаряды начали взрываться

В Николаевской области Украины горят минные поля, снаряды начали взрываться. Об этом сообщили в Государственной службе страны по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на руководителя отряда Галицыновской местной пожарной охраны Ирину Грачёву.

Фото © Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

"Происходит детонация, волнуюсь за личный состав. Мы уезжаем, мы сами можем взорваться на этих снарядах. Поэтому огонь мы принимаем на себя, защищая поля с пшеницей, льном, подсолнечником", — заявила Грачёва.

В Николаевской области Украины загорелись минные поля. Фото © Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

По версии пожарных, причинами возгораний стали жара, а также неосторожное обращение с огнём и преднамеренные поджоги. Украинцев призвали помнить об опасности и не провоцировать пожары, поскольку их тяжело тушить и есть угроза для огнеборцев.