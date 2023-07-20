Беда не приходит одна: Вслед за российскими военными "удар возмездия" по Одессе нанесла непогода

Непогода накрыла украинскую Одессу. На многие районы города обрушился мощнейший ливень, сметающий всё на своём пути.

В результате сильнейших осадков оказались затоплены многие улицы и дороги. Вода затекла даже в рейсовые автобусы, которым приходится буквально переплывать преграды. Движение трамваев пришлось приостановить. Особо отважные жители пытаются перейти дорогу, несмотря на уровень воды, которая им почти по пояс. При этом многих сильный поток просто сносит с ног.