Беда не приходит одна: Вслед за российскими военными "удар возмездия" по Одессе нанесла непогода
Одессу затопило после мощнейшего ливня
Непогода накрыла украинскую Одессу. На многие районы города обрушился мощнейший ливень, сметающий всё на своём пути.
Одессу накрыл мощный ливень с градом. Видео © Telegram / Одесса как она есть / Новости Одесса | Одеса
В результате сильнейших осадков оказались затоплены многие улицы и дороги. Вода затекла даже в рейсовые автобусы, которым приходится буквально переплывать преграды. Движение трамваев пришлось приостановить. Особо отважные жители пытаются перейти дорогу, несмотря на уровень воды, которая им почти по пояс. При этом многих сильный поток просто сносит с ног.
На Княжеской улице дерево упало на автомобиль и оборвало провода, очевидцы делятся кадрами и бьют тревогу — оголённые кабели оказались прямо в воде. Также "реки" образовались на улицах Балковская, Среднефонтанская, Армейская и в других районах города.
В Москве на днях за сутки тоже выпала треть месячной нормы осадков. Непогода накрыла столицу ещё 18 июля, в городе прошёл сильный ливень, дул шквалистый ветер. Многие центральные улицы оказались затоплены, на Сокольническом Валу упало дерево посреди проезжей части. На ВДНХ встало колесо обозрения "Сердце Москвы" с посетителями в кабинках, затоплены многие улицы.
Telegram / Одесса как она есть