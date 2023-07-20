Юрист рассказал, как получить компенсацию за рухнувшее на машину дерево

В разбушевавшуюся погоду парковаться у деревьев — плохая идея, поскольку машину может залить или разбить рухнувшим деревом. О том, как поступить в случае такого ЧП и куда обращаться, рассказал юрист Виктор Иванов.

"Если вдруг так вышло, что дерево всё-таки упало на машину или произошло подтопление, нужно вызвать участкового или сотрудников ГИБДД, представителя управляющей компании, чтобы зафиксировать повреждения имущества", — порекомендовал юрист в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Уже после этого можно взяться за проведение независимой оценки имущества, определение ущерба, подготовку документов и обращение с досудебной претензией к управляющей компании (УК) того жилого комплекса, к территории которого относится дерево или конструкция, повредившая своим падением автомобиль. Если представители УК или ответственный за территорию человек откажутся оплачивать владельцу машины ущерб, то тут уже потребуется решать вопрос в суде, в рамках 15-й статьи Гражданского кодекса РФ.