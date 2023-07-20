Юрист рассказал, как получить компенсацию за рухнувшее на машину дерево
Юрист Иванов назвал страховку лучшей защитой от упавшего на машину дерева
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В разбушевавшуюся погоду парковаться у деревьев — плохая идея, поскольку машину может залить или разбить рухнувшим деревом. О том, как поступить в случае такого ЧП и куда обращаться, рассказал юрист Виктор Иванов.
"Если вдруг так вышло, что дерево всё-таки упало на машину или произошло подтопление, нужно вызвать участкового или сотрудников ГИБДД, представителя управляющей компании, чтобы зафиксировать повреждения имущества", — порекомендовал юрист в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
Уже после этого можно взяться за проведение независимой оценки имущества, определение ущерба, подготовку документов и обращение с досудебной претензией к управляющей компании (УК) того жилого комплекса, к территории которого относится дерево или конструкция, повредившая своим падением автомобиль. Если представители УК или ответственный за территорию человек откажутся оплачивать владельцу машины ущерб, то тут уже потребуется решать вопрос в суде, в рамках 15-й статьи Гражданского кодекса РФ.
Вместе с исковым заявлением в суд нужно будет отправить досудебную претензию с результатами независимой оценки, а также счёт по договору юридических услуг и квитанцию об оплате государственной пошлины, зависящей от суммы ущерба. По завершении суда пострадавшему выдадут исполнительный лист, на основании которого он сможет потребовать компенсацию вреда с ответственного лица или обратиться к приставам. Иванов добавил, что лучшим вариантом для автовладельцев, машина которых оказалась повреждена из-за стихийного бедствия, будет наличие действующей страховки. Ущерб по договору страхования покрывается быстро, без лишних проволочек и судов.
Напомним, 18 июля в Москве прошёл сильный ливень со шквалистым ветром. На ВДНХ встало колесо обозрения "Сердце Москвы" с посетителями в кабинках. Синоптики также предупреждали о дожде и граде. Городские службы были переведены в режим повышенной готовности. В сети появились видео с охватившим столицу ненастьем, некоторые жители города использовали его, чтобы поплавать по московским улицам на надувной лодке.