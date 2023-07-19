Москвичей призвали не ездить на электросамокатах в дождь
В Дептрансе Москвы предостерегли от поездок на электросамокатах в дождь
Департамент транспорта Москвы предостерёг от поездок на электросамокатах в дождь. Как сообщили в пресс-службе ведомства, если во время поездки вас застала непогода, то следует снизить скорость, избегать резких поворотов, но самым безопасным решением будет завершить поездку.
"Если во время поездки на электросамокате начался дождь, найдите в приложении ближайшую парковку и завершите поездку. Если рядом нет парковки, поставьте поездку на паузу и переждите дождь в безопасном месте", — приводит РИА "Новости" сообщение пресс-службы.
Ранее Лайф сообщал, что за минувшие сутки в Москве выпала треть всей июльской нормы осадков. При этом синоптик Александр Ильин призвал москвичей не отчаиваться в ожидании тёплой погоды. По его словам, нынешние дожди, сильный ветер и холод вызваны скандинавским циклоном, который пришёл на север средней полосы РФ через Северную Атлантику.
Агентство городских новостей "Москва" / Пелагия Тихонова