Москвичей призвали не ездить на электросамокатах в дождь

Департамент транспорта Москвы предостерёг от поездок на электросамокатах в дождь. Как сообщили в пресс-службе ведомства, если во время поездки вас застала непогода, то следует снизить скорость, избегать резких поворотов, но самым безопасным решением будет завершить поездку.

"Если во время поездки на электросамокате начался дождь, найдите в приложении ближайшую парковку и завершите поездку. Если рядом нет парковки, поставьте поездку на паузу и переждите дождь в безопасном месте", — приводит РИА "Новости" сообщение пресс-службы.