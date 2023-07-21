В центре Киева произошёл сильный пожар

Сильный пожар произошёл в Киеве в центральном парке "Гидропарк". Кадры с места от очевидцев публикуют местные телеграм-каналы.

Пожар произошёл в Киеве. Видео © Telegram / Київ Ірпінь Буча / Реальный Киев | Украина

Как сообщают жители украинской столицы, огонь разгорелся в парке, расположенном на Венецианском и Долобецком островах между Днепром и Русановским проливом. Из-за ЧП накапливается затор. Судя по кадрам, пожар произошёл в здании с вывеской "Продуктовый магазин".

Экстренные службы на месте пожара в Киеве. Фото © ДСНС

В пресс-службе ДСНС Украины уточнили, что возгорание уже ликвидировано. О пострадавших и повреждениях не сообщается.