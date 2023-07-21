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21 июля, 06:35
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В центре Киева произошёл сильный пожар

В центральном парке Киева "Гидропарк" вспыхнул сильный пожар

Сильный пожар произошёл в Киеве в центральном парке "Гидропарк". Кадры с места от очевидцев публикуют местные телеграм-каналы.

Пожар произошёл в Киеве. Видео © Telegram / Київ Ірпінь Буча / Реальный Киев | Украина

Как сообщают жители украинской столицы, огонь разгорелся в парке, расположенном на Венецианском и Долобецком островах между Днепром и Русановским проливом. Из-за ЧП накапливается затор. Судя по кадрам, пожар произошёл в здании с вывеской "Продуктовый магазин".

Экстренные службы на месте пожара в Киеве. Фото © ДСНС

Экстренные службы на месте пожара в Киеве. Фото © ДСНС

В пресс-службе ДСНС Украины уточнили, что возгорание уже ликвидировано. О пострадавших и повреждениях не сообщается.

Подрывник из киевского суда покончил с собой во время штурма

Подрывник из киевского суда покончил с собой во время штурма

Ранее на АЗС в Киеве прогремел сильный взрыв. Как уточнял мэр Виталий Кличко, в результате ЧП загорелась заправка в Деснянском районе города. Сообщалось о трёх пострадавших. По словам очевидцев, всё произошло из-за лихачей на кабриолете.

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Реальный Киев | Украина

Николь Вербер
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