В центре Киева произошёл сильный пожар
В центральном парке Киева "Гидропарк" вспыхнул сильный пожар
Сильный пожар произошёл в Киеве в центральном парке "Гидропарк". Кадры с места от очевидцев публикуют местные телеграм-каналы.
Пожар произошёл в Киеве. Видео © Telegram / Київ Ірпінь Буча / Реальный Киев | Украина
Как сообщают жители украинской столицы, огонь разгорелся в парке, расположенном на Венецианском и Долобецком островах между Днепром и Русановским проливом. Из-за ЧП накапливается затор. Судя по кадрам, пожар произошёл в здании с вывеской "Продуктовый магазин".
Экстренные службы на месте пожара в Киеве. Фото © ДСНС
В пресс-службе ДСНС Украины уточнили, что возгорание уже ликвидировано. О пострадавших и повреждениях не сообщается.
Ранее на АЗС в Киеве прогремел сильный взрыв. Как уточнял мэр Виталий Кличко, в результате ЧП загорелась заправка в Деснянском районе города. Сообщалось о трёх пострадавших. По словам очевидцев, всё произошло из-за лихачей на кабриолете.
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