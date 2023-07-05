Подрывник из киевского суда покончил с собой во время штурма

Устроивший взрыв в Шевченковском районном суде Киева Игорь Гуменюк погиб на месте, также двое полицейских получили ранения во время штурма здания, сообщает украинское издание "Страна".

Обстановка у Шевченковского суда Киева после взрыва. Видео © Telegram / Политика Страны

Сейчас на месте происшествия работают спецназовцы, кинологи и следственно-оперативная группа. К зданию суда также прибыл министр внутренних дел Незалежной Игорь Клименко. По его словам, захватчик покончил с собой.

"Правонарушитель погиб на месте происшествия. По предварительной информации, <...> [покончил с собой]", — написал Клименко в телеграм-канале.