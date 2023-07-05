Подрывник из киевского суда покончил с собой во время штурма
Украинец, устроивший взрыв в суде Киева, погиб на месте
Вокруг Шевченковского суда Киева оцеплена территория. Обложка © Telegram / Политика Страны
Устроивший взрыв в Шевченковском районном суде Киева Игорь Гуменюк погиб на месте, также двое полицейских получили ранения во время штурма здания, сообщает украинское издание "Страна".
Обстановка у Шевченковского суда Киева после взрыва. Видео © Telegram / Политика Страны
Сейчас на месте происшествия работают спецназовцы, кинологи и следственно-оперативная группа. К зданию суда также прибыл министр внутренних дел Незалежной Игорь Клименко. По его словам, захватчик покончил с собой.
"Правонарушитель погиб на месте происшествия. По предварительной информации, <...> [покончил с собой]", — написал Клименко в телеграм-канале.
Ранее стало известно, что взрыв в суде организовал подозреваемый по делу о подрыве гранаты у стен Верховной рады в 2015 году Игорь Гуменюк. Также сообщалось, Гуменюк взорвал в конвойном помещении три гранаты, выхватил пистолет и взял заложника.