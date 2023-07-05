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5 июля, 17:11

Подрывник из киевского суда покончил с собой во время штурма

Украинец, устроивший взрыв в суде Киева, погиб на месте

<p>Вокруг Шевченковского суда Киева оцеплена территория. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/stranaua/113001" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Политика Страны</a></p>

Вокруг Шевченковского суда Киева оцеплена территория. Обложка © Telegram / Политика Страны

Устроивший взрыв в Шевченковском районном суде Киева Игорь Гуменюк погиб на месте, также двое полицейских получили ранения во время штурма здания, сообщает украинское издание "Страна".

Обстановка у Шевченковского суда Киева после взрыва. Видео © Telegram / Политика Страны

Сейчас на месте происшествия работают спецназовцы, кинологи и следственно-оперативная группа. К зданию суда также прибыл министр внутренних дел Незалежной Игорь Клименко. По его словам, захватчик покончил с собой.

"Правонарушитель погиб на месте происшествия. По предварительной информации, <...> [покончил с собой]", — написал Клименко в телеграм-канале.

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Ранее стало известно, что взрыв в суде организовал подозреваемый по делу о подрыве гранаты у стен Верховной рады в 2015 году Игорь Гуменюк. Также сообщалось, Гуменюк взорвал в конвойном помещении три гранаты, выхватил пистолет и взял заложника.

Наталья Исакова
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