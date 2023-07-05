Украинец, устроивший теракт у Рады в 2015 году, взорвал гранаты и взял заложника в киевском суде

В Шевченковском районном суде Киева произошёл взрыв. Как пишет издание "Страна", мужчина, который совершил теракт у Верховной рады в 2015 году, взорвал в конвойном помещении три гранаты и взял в заложники конвоира.

"Обвиняемый Гуменюк, который под Радой 31 августа 2015 года совершил теракт, взорвал в конвойном помещении три гранаты, выхватил пистолет и взял конвоира в заложники", — сообщает источник издания.

Шевченковский районный суд Киева, где произошёл взрыв. Видео © Телеграм-канал УНИАН