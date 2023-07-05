Украинец, устроивший теракт у Рады в 2015 году, взорвал гранаты и взял заложника в киевском суде
Взрыв произошёл в Шевченковском районном суде Киева
В Шевченковском районном суде Киева произошёл взрыв. Как пишет издание "Страна", мужчина, который совершил теракт у Верховной рады в 2015 году, взорвал в конвойном помещении три гранаты и взял в заложники конвоира.
"Обвиняемый Гуменюк, который под Радой 31 августа 2015 года совершил теракт, взорвал в конвойном помещении три гранаты, выхватил пистолет и взял конвоира в заложники", — сообщает источник издания.
Шевченковский районный суд Киева, где произошёл взрыв. Видео © Телеграм-канал УНИАН
31 августа 2015 года во время акции протеста у здания Рады националист пронёс и бросил боевую гранату в нацгвардейцев. В результате теракта погибло четверо солдат, ещё около 140 человек получили ранения. Тот митинг был посвящён протестам против изменений в Конституции об особом статусе Донбасса, предусмотренном Минскими соглашениями.
Getty Images / Danylo Antoniuk / Anadolu Agency