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5 июля, 14:48

Российская ПВО сбила выпущенную по Бердянску ракету ВСУ над морем

Украинская ракета, выпущенная в сторону Бердянска Запорожской области, была сбита над морем, сообщили в оперативных службах региона. Предварительно, обошлось без пострадавших и повреждений.

"Успешно отработала система ПВО Вооружённых сил РФ. Ракета сбита над морем", — приводит РИА "Новости" сообщение.

Ранее стало известно, что днём 5 июля серия взрывов прогремела в Бердянске. Сообщалось, что украинские войска попытались нанести удар по городу, сработала система ПВО.

Рогов: ВСУ могли атаковать Бердянск ракетами Storm Shadow

Рогов: ВСУ могли атаковать Бердянск ракетами Storm Shadow

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Наталья Исакова
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