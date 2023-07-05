Российская ПВО сбила выпущенную по Бердянску ракету ВСУ над морем
Украинская ракета, выпущенная в сторону Бердянска Запорожской области, была сбита над морем, сообщили в оперативных службах региона. Предварительно, обошлось без пострадавших и повреждений.
"Успешно отработала система ПВО Вооружённых сил РФ. Ракета сбита над морем", — приводит РИА "Новости" сообщение.
Ранее стало известно, что днём 5 июля серия взрывов прогремела в Бердянске. Сообщалось, что украинские войска попытались нанести удар по городу, сработала система ПВО.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ