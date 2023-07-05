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Опубликовано 5 июля 2023, 14:48

Российская ПВО сбила выпущенную по Бердянску ракету ВСУ над морем

Украинская ракета, выпущенная в сторону Бердянска Запорожской области, была сбита над морем, сообщили в оперативных службах региона. Предварительно, обошлось без пострадавших и повреждений.

"Успешно отработала система ПВО Вооружённых сил РФ. Ракета сбита над морем", — приводит РИА "Новости" сообщение.

Ранее стало известно, что днём 5 июля серия взрывов прогремела в Бердянске. Сообщалось, что украинские войска попытались нанести удар по городу, сработала система ПВО.

Рогов: ВСУ могли атаковать Бердянск ракетами Storm Shadow
Рогов: ВСУ могли атаковать Бердянск ракетами Storm Shadow
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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Наталья Исакова
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