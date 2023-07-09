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9 июля, 13:39

Взрыв прогремел на АЗС в Киеве

Кличко: Три человека пострадали при взрыве на АЗС в Деснянском районе Киева

<p>Последствия пожара на АЗС в Деснянском районе Киева. Обложка © Telegram / ГЧС Украины </p>

Последствия пожара на АЗС в Деснянском районе Киева. Обложка © Telegram / ГЧС Украины

АЗС в Деснянском районе Киева загорелась в результате взрыва. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, уточнив информацию о пострадавших.

Взрыв произошёл на АЗС в Киеве. Видео © Telegram / Реальный Киев | Украина / УНИАН

"Медики госпитализировали двух пострадавших от пожара на АЗС в Деснянском районе. Третьего пострадавшего осматривают и тоже госпитализируют", — написал он в своём телеграм-канале.

Как сообщают местные телеграм-каналы, прямо на глазах у очевидцев водитель кабриолета хотел свернуть к заправке из третьей полосы, но не справился с управлением. В итоге автомобиль снёс рекламный щит и влетел в заправочную колонку, которая моментально вспыхнула.

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Николь Вербер
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