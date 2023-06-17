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17 июня, 12:58

На Украине прогремел взрыв в шахте

В Днепропетровской области Украины на угольной шахте взорвался метан

В ночь на 17 июня на угольной шахте в Павлограде Днепропетровской области Украины взорвался метан. Об этом заявила пресс-служба министерства энергетики страны.

"Ночью на угольной шахте в Павлограде, где находилось почти 200 работников, произошёл взрыв метана. Трое работников травмированы, они доставлены в больницу. Других шахтёров вывели на поверхность. Причины чрезвычайного происшествия выясняются", — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что за сутки поступил вызов о минировании Киевской гидроэлектростанции (ГЭС). При этом после осмотра территории правоохранителями опасных предметов не найдено.

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Ранее Лайф писал, что жители Киева сообщили о взрывах в украинской столице. Местные власти заявили, что в области и на подступах к городу работает ПВО.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Никита Осипов
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