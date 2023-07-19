Кадыров сообщил о ликвидации украинской ДРГ в Харьковской области

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) была ликвидирована в районе Одноробовки Харьковской области. Как сообщил глава Чеченской Республики, ДРГ состояла из пяти членов.

Кадры ликвидации украинской ДРГ в районе населённого пункта Одноробовка Харьковской области. Видео © t.me / Kadyrov_95

"В районе населённого пункта Одноробовка Харьковской области ликвидирована очередная ДРГ противника. В результате оперативных действий подразделения дорогого брата, начальника отдела МВД РФ по Курчалоевскому району Рустама Агуева, а также 245-го мотострелкового полка все пять членов группы противника успешно денацифицированы", — написал он в телеграм-канале, сопроводив публикацию кадрами уничтожения ДРГ.

По словам Кадырова, корректировка огня велась при помощи беспилотников. После определения места нахождения группы был нанесён удар из тяжёлого вооружения, добавил он.