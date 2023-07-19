Кадыров сообщил о ликвидации украинской ДРГ в Харьковской области
Кадыров: В районе Одноробовки Харьковской области ликвидирована украинская ДРГ
Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) была ликвидирована в районе Одноробовки Харьковской области. Как сообщил глава Чеченской Республики, ДРГ состояла из пяти членов.
Кадры ликвидации украинской ДРГ в районе населённого пункта Одноробовка Харьковской области. Видео © t.me / Kadyrov_95
"В районе населённого пункта Одноробовка Харьковской области ликвидирована очередная ДРГ противника. В результате оперативных действий подразделения дорогого брата, начальника отдела МВД РФ по Курчалоевскому району Рустама Агуева, а также 245-го мотострелкового полка все пять членов группы противника успешно денацифицированы", — написал он в телеграм-канале, сопроводив публикацию кадрами уничтожения ДРГ.
По словам Кадырова, корректировка огня велась при помощи беспилотников. После определения места нахождения группы был нанесён удар из тяжёлого вооружения, добавил он.
Ранее Лайф рассказывал, что российским военным удалось отбить две атаки подразделений украинских морских пехотинцев на территории Донецкой Народной Республики. Также на Южно-Донецком направлении наши бойцы поразили живую силу и технику противника в районах Макаровки и Ровнополя.
t.me / Kadyrov_95