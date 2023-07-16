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Регион
Опубликовано 16 июля 2023, 10:25
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Четыре украинские ДРГ уничтожены при попытке прорвать оборону России

На Купянском фронте пресечены действия 4 украинских ДРГ и уничтожены 50 бойцов

Действиями служащих ВС РФ пресечена активность четырёх украинских ДРГ в ЛНР и Харьковской области. Суммарно ВСУ потеряли более 50 человек на Купянском направлении за последние 24 часа, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении активными действиями подразделений, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем Западной группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Масютовка, Тимковка, Табаевка, Ольшана и Кисловка Харьковской области", рассказал представитель военного ведомства.

Конашенков уточнил, что нейтрализованные операции четырёх украинских ДРГ проводились у населённых пунктов Новосёловское в ЛНР и Берестовое в Харьковской области. Кроме того, ВСУ потеряли не только более 50 военных, но и три бронемашины, пять автомобилей, а также гаубицу "Д-20".

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Ранее в ходе брифинга в Минобороны рассказали о том, что ВС РФ на Херсонском направлении за сутки уничтожили до 50 военных ВСУ. Кроме того, российские военные уничтожили три артиллерийские системы М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку "Акация" и четыре автомобиля.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Юрий Лысенко
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