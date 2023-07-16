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Регион
Опубликовано 16 июля 2023, 10:08
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Российские военные уничтожили под Херсоном три американские артиллерийские системы

Конашенков: ВС РФ на Херсонском направлении уничтожили до 50 военных ВСУ

ВС РФ на Херсонском направлении за сутки уничтожили до 50 военных ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 50 украинских военнослужащих", — сказал Конашенков на брифинге.

Также российские военные уничтожили три артиллерийские системы М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку "Акация" и четыре автомобиля.

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Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ в боях у Антоновского моста потеряли не менее 100 солдат. Также как минимум сто украинских военных получили ранения.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Никонов
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