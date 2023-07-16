Российские военные уничтожили под Херсоном три американские артиллерийские системы

ВС РФ на Херсонском направлении за сутки уничтожили до 50 военных ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 50 украинских военнослужащих", — сказал Конашенков на брифинге.

Также российские военные уничтожили три артиллерийские системы М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку "Акация" и четыре автомобиля.