Российские военные уничтожили под Херсоном три американские артиллерийские системы
Конашенков: ВС РФ на Херсонском направлении уничтожили до 50 военных ВСУ
ВС РФ на Херсонском направлении за сутки уничтожили до 50 военных ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 50 украинских военнослужащих", — сказал Конашенков на брифинге.
Также российские военные уничтожили три артиллерийские системы М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку "Акация" и четыре автомобиля.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ в боях у Антоновского моста потеряли не менее 100 солдат. Также как минимум сто украинских военных получили ранения.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ