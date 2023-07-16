Российская авиация совершила более 40 вылетов для ударов по объектам ВСУ
Российская авиация нанесла удары по объектам ВСУ в ходе более чем 40 вылетов. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук, сообщение которого приводит РИА "Новости".
Ударам подверглись пункты временной дислокации, склад боеприпасов, а также восемь районов сосредоточения живой силы и огневых средств украинских войск. Также группировка войск уничтожила гаубицу Д-30 и два расчёта 120-миллиметрового миномёта ВСУ.
А ранее Лайф писал, что штурмовики ВКС уничтожили десятки мест скопления сил ВСУ в районе Пятихаток. Также были уничтожены миномётный расчёт, танк, боевая бронированная машина и два артиллерийских орудия.