Российская авиация совершила более 40 вылетов для ударов по объектам ВСУ

Российская авиация нанесла удары по объектам ВСУ в ходе более чем 40 вылетов. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук, сообщение которого приводит РИА "Новости".

Ударам подверглись пункты временной дислокации, склад боеприпасов, а также восемь районов сосредоточения живой силы и огневых средств украинских войск. Также группировка войск уничтожила гаубицу Д-30 и два расчёта 120-миллиметрового миномёта ВСУ.