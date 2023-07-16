ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА и станцию Starlink на правобережье Днепра

Авиаудар Су-34 Армии России уничтожил пункт управления беспилотниками и станцию связи Starlink на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона.

По его словам, всё произошло в районе населённого пункта Никольское. Также были уничтожены 25 военнослужащих командно-наблюдательного пункта 222-го отдельного батальона ВСУ.