ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА и станцию Starlink на правобережье Днепра
Авиаудар Су-34 Армии России уничтожил пункт управления беспилотниками и станцию связи Starlink на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона.
По его словам, всё произошло в районе населённого пункта Никольское. Также были уничтожены 25 военнослужащих командно-наблюдательного пункта 222-го отдельного батальона ВСУ.
Ранее Лайф рассказывал, что российские войска уничтожили 30 бойцов ВСУ на Херсонском направлении. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
t.me / Минобороны России