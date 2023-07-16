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15 июля, 22:03

ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА и станцию Starlink на правобережье Днепра

Авиаудар Су-34 Армии России уничтожил пункт управления беспилотниками и станцию связи Starlink на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона.

По его словам, всё произошло в районе населённого пункта Никольское. Также были уничтожены 25 военнослужащих командно-наблюдательного пункта 222-го отдельного батальона ВСУ.

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Ранее Лайф рассказывал, что российские войска уничтожили 30 бойцов ВСУ на Херсонском направлении. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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t.me / Минобороны России

Артур Лапсаков
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