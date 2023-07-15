Силы России взяли большую часть островов в дельте Днепра и загнали остатки ВСУ в ловушку
Сальдо сообщил о блокировке остатков бойцов ВСУ у Антоновского моста
Антоновский мост. Фото © Минобороны РФ
Российская армия взяла под контроль большую часть островов в дельте Днепра, остатки подразделений украинской армии блокированы у Антоновского моста, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Наши военные контролируют большую часть островов в дельте реки. У Антоновского моста остатки украинских боевиков блокированы на дачах ниже по Днепру, откуда нет прохода по суше, основание моста от них зачищено. Все попытки переправиться на левый берег хоть немного заметными силами пресекаются", — написал он в "Телеграме".
Сальдо напомнил, что не так давно российские силы потопили три лодки вместе с личным составом ВСУ у села Софиевка при посадке в них несостоявшегося десанта. Но, по его оценке, бойцам Российской армии следует оставаться наготове, поскольку противник намерен продолжать свои безуспешные и примитивные по замыслу "боевые операции".