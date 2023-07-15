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Регион
Опубликовано 15 июля 2023, 11:06

Российские войска уничтожили 30 бойцов ВСУ на Херсонском направлении

Российские войска уничтожили за минувшие сутки на Херсонском направлении до 30 бойцов ВСУ и самоходную артиллерийскую установку "Акация". Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Акация", — уточнил Конашенков.

Российские разведчики пробрались в логово ВСУ и взяли в плен группу украинских военных
Российские разведчики пробрались в логово ВСУ и взяли в плен группу украинских военных

А ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что спецназ "Ахмат", переброшенный на Артёмовское направление, взял в плен пятерых солдат ВСУ в районе Клещеевки.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Андрей Бражников
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