Российские войска уничтожили 30 бойцов ВСУ на Херсонском направлении

Российские войска уничтожили за минувшие сутки на Херсонском направлении до 30 бойцов ВСУ и самоходную артиллерийскую установку "Акация". Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Акация", — уточнил Конашенков.