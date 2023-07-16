Сальдо: ВСУ в боях у Антоновского моста потеряли не менее 100 солдат

ВСУ в боях у Антоновского моста в Херсонской области, по предварительным данным, потеряли не менее 100 солдат убитыми и ещё больше ранеными. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Оценочно на самом "пятачке" у моста и на дачах враг потерял убитыми не менее 100 боевиков и ещё больше ранеными. Сюда надо добавить уничтоженных на правом берегу и утонувших в реке при переправах", — сказал Сальдо в беседе с ТАСС.

По словам политика, российские войска взяли под контроль важный в тактическом плане участок у Антоновского моста. С него, указал Сальдо, можно развить наступление вглубь побережья.