Сальдо: ВСУ в боях у Антоновского моста потеряли не менее 100 солдат
ВСУ в боях у Антоновского моста в Херсонской области, по предварительным данным, потеряли не менее 100 солдат убитыми и ещё больше ранеными. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"Оценочно на самом "пятачке" у моста и на дачах враг потерял убитыми не менее 100 боевиков и ещё больше ранеными. Сюда надо добавить уничтоженных на правом берегу и утонувших в реке при переправах", — сказал Сальдо в беседе с ТАСС.
По словам политика, российские войска взяли под контроль важный в тактическом плане участок у Антоновского моста. С него, указал Сальдо, можно развить наступление вглубь побережья.
Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что российские силы потопили три лодки вместе с личным составом ВСУ у села Софиевка при посадке в них несостоявшегося десанта. Но, по его оценке, российским бойцам нужно быть наготове, так как противник будет продолжать свои безуспешные и примитивные по замыслу "боевые операции".
ТАСС / Сергей Мальгавко