ВСУ "Градами" обстреляли Центральный рынок в Шебекине, погибла женщина

Женщина погибла в результате обстрела украинскими войсками Центрального рынка в городе Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"ВСУ "Градами" обстреляли район Центрального рынка в Шебекине. К большому горю, один человек погиб — женщина ехала на велосипеде по тротуару в момент обстрела. Травмы, полученные от осколков, несовместимы с жизнью", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Гладкова.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Гладков добавил, что в результате обстрела повреждены фасад торгового павильона и два автомобиля. На месте работают оперативные службы.