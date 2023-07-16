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16 июля, 07:50

ВСУ "Градами" обстреляли Центральный рынок в Шебекине, погибла женщина

Гладков: Женщина погибла при обстреле ВСУ Центрального рынка в Шебекине

<p>Последствия обстрела ВСУ района Центрального рынка в Шебекине. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/vvgladkov/3057" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Вячеслав Гладков</a></p>

Последствия обстрела ВСУ района Центрального рынка в Шебекине. Обложка © Telegram / Вячеслав Гладков

Женщина погибла в результате обстрела украинскими войсками Центрального рынка в городе Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"ВСУ "Градами" обстреляли район Центрального рынка в Шебекине. К большому горю, один человек погиб — женщина ехала на велосипеде по тротуару в момент обстрела. Травмы, полученные от осколков, несовместимы с жизнью", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Гладкова.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Гладков добавил, что в результате обстрела повреждены фасад торгового павильона и два автомобиля. На месте работают оперативные службы.

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Никита Никонов
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