ВСУ "Градами" обстреляли Центральный рынок в Шебекине, погибла женщина
Гладков: Женщина погибла при обстреле ВСУ Центрального рынка в Шебекине
Последствия обстрела ВСУ района Центрального рынка в Шебекине. Обложка © Telegram / Вячеслав Гладков
Женщина погибла в результате обстрела украинскими войсками Центрального рынка в городе Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"ВСУ "Градами" обстреляли район Центрального рынка в Шебекине. К большому горю, один человек погиб — женщина ехала на велосипеде по тротуару в момент обстрела. Травмы, полученные от осколков, несовместимы с жизнью", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Гладкова.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшей.
Гладков добавил, что в результате обстрела повреждены фасад торгового павильона и два автомобиля. На месте работают оперативные службы.
Ранее в Брянской области пенсионерка погибла при обстреле ВСУ. У пожилой женщины оторвало ногу.