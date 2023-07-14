Богомаз подтвердил информацию Лайфа о погибшей при обстреле ВСУ села Белая Берёзка

Губернатор Брянской области подтвердил информацию о жительнице села Белая Берёзка Трубчевского района, которая погибла в результате обстрела ВСУ.

"ВСУ обстреляли посёлок Белая Берёзка Трубчевского района. К сожалению, погибла женщина 1939 года рождения", — написал он в своём телеграм-канале.

Кроме того, он сообщил о трёх пострадавших, среди которых есть 16-летний подросток. Они получили ранения лёгкой степени тяжести и были госпитализированы.