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14 июля, 11:49

Богомаз подтвердил информацию Лайфа о погибшей при обстреле ВСУ села Белая Берёзка

Губернатор Богомаз: Один человек погиб при обстреле ВСУ села в Брянской области

Губернатор Брянской области подтвердил информацию о жительнице села Белая Берёзка Трубчевского района, которая погибла в результате обстрела ВСУ.

"ВСУ обстреляли посёлок Белая Берёзка Трубчевского района. К сожалению, погибла женщина 1939 года рождения", — написал он в своём телеграм-канале.

Кроме того, он сообщил о трёх пострадавших, среди которых есть 16-летний подросток. Они получили ранения лёгкой степени тяжести и были госпитализированы.

ВСУ обстреляли село в Курской области, пострадала местная жительница

ВСУ обстреляли село в Курской области, пострадала местная жительница

Как уже рассказывал Лайф, сегодня днём ВСУ открыли огонь по селу Белая Берёзка Брянской области. По словам жителей, всего было десять прилётов. В результате атаки загорелось несколько домов. Также сообщалось об одной погибшей, которой оторвало ногу. Жительница скончалась от потери крови.

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Telegram / SHOT

Николь Вербер
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