Погибшей при обстреле Белой Берёзки под Брянском оторвало ногу
Пожилой женщине, погибшей в результате обстрела ВСУ села Белая Берёзка в Брянской области, оторвало ногу. Об этом сообщает SHOT. По предварительным данным, она умерла от потери крови.
Также пострадали пенсионер и 16-летний парень. Последнего ранило в голову.
Напомним, днём 14 июля ВСУ обстреляли село Белая Берёзка Брянской области со стороны ВСУ. На данный момент в населённом пункте горят несколько домов. По словам жителей, всего было десять прилётов.