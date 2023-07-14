Погибшей при обстреле Белой Берёзки под Брянском оторвало ногу

Пожилой женщине, погибшей в результате обстрела ВСУ села Белая Берёзка в Брянской области, оторвало ногу. Об этом сообщает SHOT. По предварительным данным, она умерла от потери крови.

Последствия обстрела ВСУ села Белая Берёзка в Брянской области. Фото © SHOT

Также пострадали пенсионер и 16-летний парень. Последнего ранило в голову.