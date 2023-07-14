Регион

Уведомления отключены

14 июля, 11:08
3714

Погибшей при обстреле Белой Берёзки под Брянском оторвало ногу

<p>Последствия обстрела ВСУ села Белая Берёзка в Брянской области. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/54125" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Последствия обстрела ВСУ села Белая Берёзка в Брянской области. Фото © SHOT

Пожилой женщине, погибшей в результате обстрела ВСУ села Белая Берёзка в Брянской области, оторвало ногу. Об этом сообщает SHOT. По предварительным данным, она умерла от потери крови.

Последствия обстрела ВСУ села Белая Берёзка в Брянской области. Фото © SHOT

Последствия обстрела ВСУ села Белая Берёзка в Брянской области. Фото © SHOT

Также пострадали пенсионер и 16-летний парень. Последнего ранило в голову.

Напомним, днём 14 июля ВСУ обстреляли село Белая Берёзка Брянской области со стороны ВСУ. На данный момент в населённом пункте горят несколько домов. По словам жителей, всего было десять прилётов.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Брянская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров