Один человек погиб при обстреле села Белая Берёзка под Брянском, ранен ребёнок
Пожар после обстрела посёлка Белая Берёзка со стороны ВСУ. Обложка © SHOT
По предварительным данным, один человек погиб при обстреле села Белая Берёзка Брянской области со стороны ВСУ. Как пишет SHOT, ещё один ребёнок ранен.
На данный момент в населённом пункте горят несколько домов. По словам жителей, всего было десять прилётов.
Ранее ВСУ обстреляли село Коренёвка Курской области. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, одна женщина ранена, повреждены хозяйственные постройки.