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14 июля, 10:20

Один человек погиб при обстреле села Белая Берёзка под Брянском, ранен ребёнок

<p>Пожар после обстрела посёлка Белая Берёзка со стороны ВСУ. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/54120" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Пожар после обстрела посёлка Белая Берёзка со стороны ВСУ. Обложка © SHOT

По предварительным данным, один человек погиб при обстреле села Белая Берёзка Брянской области со стороны ВСУ. Как пишет SHOT, ещё один ребёнок ранен.

На данный момент в населённом пункте горят несколько домов. По словам жителей, всего было десять прилётов.

ВСУ обстреляли несколько сёл в Белгородской области

ВСУ обстреляли несколько сёл в Белгородской области

Ранее ВСУ обстреляли село Коренёвка Курской области. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, одна женщина ранена, повреждены хозяйственные постройки.

Матвей Константинов
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