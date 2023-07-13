ВСУ обстреляли село в Курской области, пострадала местная жительница
Последствия обстрела ВСУ села в Курской области. Обложка © t.me / gubernator_46
Украинские войска обстреляли село Троицкое Кореневского района. Зафиксировано пять прилётов, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
"Осколочное ранение плеча получила одна из жительниц, которую скорая помощь доставила в Глушковскую ЦРБ", — написал он в телеграм-канале.
Последствия обстрела ВСУ села в Курской области. Фото © t.me / gubernator_46
Как указал глава региона, в нескольких домовладениях повреждены хозяйственные постройки и перебита линия электропередачи. Свет в селе будет восстановлен, как только появится возможность провести аварийные работы, добавил Старовойт.
Ранее сообщалось, что украинские войска сбросили взрывчатку на завод в Брянской области. В результате здание одного из цехов оказалось повреждено.