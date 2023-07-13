ВСУ обстреляли село в Курской области, пострадала местная жительница

Украинские войска обстреляли село Троицкое Кореневского района. Зафиксировано пять прилётов, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

"Осколочное ранение плеча получила одна из жительниц, которую скорая помощь доставила в Глушковскую ЦРБ", — написал он в телеграм-канале.

Последствия обстрела ВСУ села в Курской области. Фото © t.me / gubernator_46

Как указал глава региона, в нескольких домовладениях повреждены хозяйственные постройки и перебита линия электропередачи. Свет в селе будет восстановлен, как только появится возможность провести аварийные работы, добавил Старовойт.