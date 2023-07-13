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13 июля, 11:17

ВСУ обстреляли село в Курской области, пострадала местная жительница

<p>Последствия обстрела ВСУ села в Курской области. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/gubernator_46/3628" target="_blank" rel="noopener noreferrer">gubernator_46</a></p>

Последствия обстрела ВСУ села в Курской области. Обложка © t.me / gubernator_46

Украинские войска обстреляли село Троицкое Кореневского района. Зафиксировано пять прилётов, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

"Осколочное ранение плеча получила одна из жительниц, которую скорая помощь доставила в Глушковскую ЦРБ", — написал он в телеграм-канале.

Последствия обстрела ВСУ села в Курской области. Фото © t.me / gubernator_46

Последствия обстрела ВСУ села в Курской области. Фото © t.me / gubernator_46

Как указал глава региона, в нескольких домовладениях повреждены хозяйственные постройки и перебита линия электропередачи. Свет в селе будет восстановлен, как только появится возможность провести аварийные работы, добавил Старовойт.

ВСУ обстреляли несколько сёл в Белгородской области

ВСУ обстреляли несколько сёл в Белгородской области

Ранее сообщалось, что украинские войска сбросили взрывчатку на завод в Брянской области. В результате здание одного из цехов оказалось повреждено.

Иван Косицын
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