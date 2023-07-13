Дрон ВСУ ударил по зданию завода в Брянской области
SHOT: Украинский беспилотник атаковал завод в Стародубе
Украинские войска сбросили взрывчатку на завод в Брянской области. Как пишет телеграм-канал SHOT, в результате здание одного из цехов оказалось повреждено.
Противник атаковал 12 июля примерно в 23:00. Взрывчатку ВСУ сбросили на здание ОАО "Консервсушпрод" в городе Стародубе, расположенном в 35 километрах от границы с Украиной. В результате была повреждена шиферная кровля цеха № 1, среди людей погибших и пострадавших нет.
Напомним, этот же завод украинские военные атаковали 14 мая. В тот раз губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о повреждении крыши здания.
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