Дрон ВСУ ударил по зданию завода в Брянской области

Украинские войска сбросили взрывчатку на завод в Брянской области. Как пишет телеграм-канал SHOT, в результате здание одного из цехов оказалось повреждено.

Противник атаковал 12 июля примерно в 23:00. Взрывчатку ВСУ сбросили на здание ОАО "Консервсушпрод" в городе Стародубе, расположенном в 35 километрах от границы с Украиной. В результате была повреждена шиферная кровля цеха № 1, среди людей погибших и пострадавших нет.