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Регион
Опубликовано 13 июля 2023, 06:09
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Дрон ВСУ ударил по зданию завода в Брянской области

SHOT: Украинский беспилотник атаковал завод в Стародубе

Украинские войска сбросили взрывчатку на завод в Брянской области. Как пишет телеграм-канал SHOT, в результате здание одного из цехов оказалось повреждено.

Противник атаковал 12 июля примерно в 23:00. Взрывчатку ВСУ сбросили на здание ОАО "Консервсушпрод" в городе Стародубе, расположенном в 35 километрах от границы с Украиной. В результате была повреждена шиферная кровля цеха № 1, среди людей погибших и пострадавших нет.

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Напомним, этот же завод украинские военные атаковали 14 мая. В тот раз губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о повреждении крыши здания.

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Unsplash

Евгения Колесникова
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