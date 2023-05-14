Украинский беспилотник атаковал консервный завод в Брянской области
Губернатор Богомаз: Украинский беспилотник атаковал предприятие в Стародубе
Украинский беспилотник атаковал предприятие "Консервсушпрод" в Стародубе Брянской области. По словам губернатора региона Александра Богомаза, в результате удара была повреждена крыша здания.
"Украинский беспилотник атаковал предприятие "Консервсушпрод" в Стародубе. Пострадавших нет. В результате сброса боеприпаса повреждена крыша здания. На месте работают оперативные службы", — написал он в телеграм-канале.
Ранее Лайф писал, что в городе Клинцы Брянской области днём 13 мая рухнул вертолёт. Очевидцы сообщали, что перед падением слышали хлопок. Судя по кадрам с места происшествия, летательный аппарат загорелся в воздухе и стал падать. В результате крушения погибли двое.
t.me / AV БогомаZ