Украинский беспилотник атаковал консервный завод в Брянской области

Украинский беспилотник атаковал предприятие "Консервсушпрод" в Стародубе Брянской области. По словам губернатора региона Александра Богомаза, в результате удара была повреждена крыша здания.

"Украинский беспилотник атаковал предприятие "Консервсушпрод" в Стародубе. Пострадавших нет. В результате сброса боеприпаса повреждена крыша здания. На месте работают оперативные службы", — написал он в телеграм-канале.