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13 мая, 21:01

Украинский беспилотник атаковал консервный завод в Брянской области

Губернатор Богомаз: Украинский беспилотник атаковал предприятие в Стародубе

Украинский беспилотник атаковал предприятие "Консервсушпрод" в Стародубе Брянской области. По словам губернатора региона Александра Богомаза, в результате удара была повреждена крыша здания.

"Украинский беспилотник атаковал предприятие "Консервсушпрод" в Стародубе. Пострадавших нет. В результате сброса боеприпаса повреждена крыша здания. На месте работают оперативные службы", — написал он в телеграм-канале.

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Ранее Лайф писал, что в городе Клинцы Брянской области днём 13 мая рухнул вертолёт. Очевидцы сообщали, что перед падением слышали хлопок. Судя по кадрам с места происшествия, летательный аппарат загорелся в воздухе и стал падать. В результате крушения погибли двое.

Обложка ©

t.me / AV БогомаZ

Оксана Попова
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