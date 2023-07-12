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12 июля, 16:39

ВСУ обстреляли несколько сёл в Белгородской области

Гладков: Под обстрел ВСУ попало несколько сёл Краснояружского района

В Белгородской области несколько населённых пунктов Краснояружского района попало под обстрел со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Графовка есть один пострадавший. В момент обстрела мужчина находился на улице. У него осколочные ранения предплечья и грудной клетки. Бригадой скорой помощи он доставляется в городскую больницу № 2. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести", — рассказал Гладков.

По его словам, в Графовке повреждена линия электропередач. А в Репяховке — кровля и стены складского помещения сельхозкомпании. Там работают аварийные службы.

В Шебекине после обстрела ВСУ из "Градов" загорелся Центральный рынок

В Шебекине после обстрела ВСУ из "Градов" загорелся Центральный рынок

Напомним, утром 8 июля Гладков объявил о приостановке восстановления Шебекина и возвращения в город жителей из-за ночного обстрела украинских военных. Тогда он не озвучил срок, на который будет отложено возвращение шебекинцев домой.

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Telegram / vvgladkov

Андрей Григорьев
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