Возвращение жителей в Шебекино и его восстановление приостановлено после ночного обстрела

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о приостановке восстановления Шебекина и возвращения в город жителей из-за ночного обстрела украинских военных.

"После ночных событий в Шебекино приняли решение на два дня объявить выходные для наших строителей, которые занимаются восстановлением города. И приостановим возвращение жителей из пунктов временного размещения", — написал он в телеграм-канале.

Глава региона также добавил, что местные власти будут ориентироваться по оперативной обстановке, которая будет складываться в ближайшее время.