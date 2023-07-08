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8 июля, 06:16

Возвращение жителей в Шебекино и его восстановление приостановлено после ночного обстрела

Гладков приостановил возвращение жителей в Шебекино после ночного обстрела ВСУ

<p>Дом в Шебекине, который предстоит восстанавливать после обстрела украинской стороны. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/vvgladkov/2940" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Настоящий Гладков</a></p>

Дом в Шебекине, который предстоит восстанавливать после обстрела украинской стороны. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о приостановке восстановления Шебекина и возвращения в город жителей из-за ночного обстрела украинских военных.

"После ночных событий в Шебекино приняли решение на два дня объявить выходные для наших строителей, которые занимаются восстановлением города. И приостановим возвращение жителей из пунктов временного размещения", — написал он в телеграм-канале.

Глава региона также добавил, что местные власти будут ориентироваться по оперативной обстановке, которая будет складываться в ближайшее время.

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При обстреле ВСУ города Валуйки в Белгородской области пострадала женщина

Напомним, сегодня ночью украинская сторона обстреляла Шебекино из РСЗО "Град". Один из снарядов, выпущенных противником по мирным жителям, попал на территорию Центрального рынка, в результате чего начался пожар. Кроме того, загорелась овощная база и один автомобиль. К счастью, пострадавших нет.

Николь Вербер
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