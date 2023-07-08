Возвращение жителей в Шебекино и его восстановление приостановлено после ночного обстрела
Гладков приостановил возвращение жителей в Шебекино после ночного обстрела ВСУ
Дом в Шебекине, который предстоит восстанавливать после обстрела украинской стороны. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о приостановке восстановления Шебекина и возвращения в город жителей из-за ночного обстрела украинских военных.
"После ночных событий в Шебекино приняли решение на два дня объявить выходные для наших строителей, которые занимаются восстановлением города. И приостановим возвращение жителей из пунктов временного размещения", — написал он в телеграм-канале.
Глава региона также добавил, что местные власти будут ориентироваться по оперативной обстановке, которая будет складываться в ближайшее время.
Напомним, сегодня ночью украинская сторона обстреляла Шебекино из РСЗО "Град". Один из снарядов, выпущенных противником по мирным жителям, попал на территорию Центрального рынка, в результате чего начался пожар. Кроме того, загорелась овощная база и один автомобиль. К счастью, пострадавших нет.